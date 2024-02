Cina: società di consulenza Bain stima crescita del mercato del lusso nel 2024 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per avere successo in questo momento di mercato – come dimostrato dalla performance dello scorso anno - i brand possono seguire alcune strategie. Innanzitutto, valorizzare i propri prodotti iconici: i consumatori valorizzano gli investimenti a lungo termine nei periodi di maggiore incertezza e volatilità. Poi, in questo contesto, i brand con una maggior concentrazione di Very important clients (Vic) si sono dimostrati più resilienti. I brand di nicchia che hanno costantemente investito nella costruzione della desiderabilità del marchio negli ultimi anni hanno ottenuto successo. Infine, il vantaggio di scala dei brand di maggiori dimensioni consente di realizzare eventi di marketing di alta qualità e fornire servizi eccezionali in negozio”, aggiungono le esperte. (Com)