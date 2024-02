Digitale: Garlatti, più educazione di fronte ai rischi intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti ha partecipato questa mattina a Roma al Teatro Ambra Jovinelli, insieme a 500 studenti, al Safer Internet Day "Together for a Better Internet for Kids" organizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito con il consorzio Generazioni Connesse. Nel pomeriggio, poi, sempre nella cornice della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete Carla Garlatti firmerà a Palazzo Wedekind un protocollo d'intesa con Telefono Azzurro. "Internet oggi è anche intelligenza artificiale, una risorsa a disposizione di tutti, anche dei minorenni" ha dichiarato stamattina Carla Garlatti a margine di Together for a Better Internet for Kids all'Ambra Jovinelli. "La quasi totalità degli studenti sa di cosa si sta parlando e più della metà l'ha usata almeno una volta. Sappiamo pure che presto sarà messa sul mercato una ChatGpt per bambini. Si tratta dunque di passi in avanti straordinari sui quali però occorre fare attenzione. Infatti, come ogni risorsa digitale, l'intelligenza artificiale rappresenta sia un'opportunità di crescita che un rischio per bambini e ragazzi. Gli algoritmi delle AI, ad esempio, possono essere vittima delle cosiddette allucinazioni: possono cioè fornire risposte plausibili ma del tutto errate. E bisogna stare sempre attenti, anche se la si usa 'solo' per fare i compiti. Insomma, come nei confronti delle fake news, occorre che i minorenni si pongano con pensiero critico di fronte alle risposte dell'intelligenza artificiale. Per far ciò e non esser vittime di 'stupidità artificiale' sono indispensabili consapevolezza del funzionamento dell'AI e una buona istruzione". (segue) (Com)