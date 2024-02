Digitale: Garlatti, più educazione di fronte ai rischi intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sempre parlando di un uso intelligente dell'AI – ha proseguito Garlatti – occorre avere consapevolezza che denudare con una app una compagna o un compagno di scuola non è affatto uno scherzo, come talora si potrebbe pensare. Non è affatto goliardia, ma è una grave violazione della dignità altrui e – oltre a esporre a conseguenze penali – è causa di una sofferenza per alcuni insopportabile. È per questo che non mi stanco di ripetere che per rendere internet sicuro bisogna investire sempre di più nell'educazione digitale. La scuola italiana è chiamata a farlo, anche attivando la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, prevista oramai da anni dalla legge sull'educazione civica e che chiedo al Ministro di istituire quanto prima". Nel pomeriggio, intanto, Carla Garlatti sottoscriverà un protocollo d'intesa con Ernesto Caffo, presidente della Fondazione Sos Telefono Azzurro. Tra gli obiettivi dell'accordo: la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anche tra i minorenni, l'ascolto e la partecipazione degli under 18, la promozione della salute e del benessere psico-fisico di bambini e ragazzi, la tutela dei dati personali, l'uso dei social media, le opportunità e i rischi derivanti dall'innovazione tecnologica e dall'intelligenza artificiale. "Questo protocollo segna l'avvio di una significativa collaborazione tra l'Autorità e un importante rappresentante del terzo settore" commenta Carla Garlatti. "La firma in occasione della Safer Internet Day ha un forte valore simbolico perché il tema della sicurezza in rete è sempre più centrale al cospetto delle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica. Un'attenzione che però non deve far dimenticare opportunità e pericoli che il digitale insieme offre. Senza web i ragazzi non avrebbero potuto studiare durante la pandemia, ma – allo stesso tempo – il chiudersi nell'ambiente digitale può portare all'isolamento e all'inaridimento delle relazioni personali". (Com)