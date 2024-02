Russia-Ucraina: Patrushev, Kiev coinvolge nostri cittadini per effettuare sabotaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta cercando sempre di più di coinvolgere i cittadini russi per organizzare sabotaggi in sedi amministrative e infrastrutture della Russia. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrishev, ad una riunione governativa a Kurgan, nella Russia siberiana occidentale. "I tentativi di reclutare cittadini russi per organizzare incendi dolosi deliberati in edifici amministrativi, infrastrutture di trasporto, energetiche e industriali sono aumentati", ha affermato Patrushev. Secondo il funzionario, Kiev sta cercando di "destabilizzare la situazione" in Russia, dirigendo gli attacchi contro le infrastrutture civili nelle regioni come Belgorod e il Donbass. Questi tentativi, come ha osservato Patrushev, sono dovuti alla mancanza di successi delle truppe ucraine sul campo di battaglia. "Nonostante i tentativi di intimidire la popolazione russa con attacchi terroristici e bombardamenti sul nostro territorio, gli obiettivi fissati dal presidente russo (Vladimir Putin) dell'operazione militare speciale (...) saranno raggiunti", ha concluso l'esponente del governo. (Rum)