Ucraina: Michel risponde a Donato (DC), Luhansk è Ucraina, decreti illegali e grotteschi non cambieranno le cose

- L'autoproclamata repubblica popolare di Luhansk e la Crimea fanno parte dell'Ucraina e "decreti illegittimi e grotteschi non cambieranno le cose". Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha risposto così all'europarlamentare Francesca Donato (DC, ex Lega), che ha parlato di attacchi ucraini a Luhansk e in territorio russo, effettuati con le armi fornite dall'Ue, definendoli crimini di guerra. "Noi vogliamo la pace e credo che anche voi la vogliate. Il modo migliore per raggiungere la pace è che Putin ritiri le sue truppe dall'Ucraina", ha detto Michel parlando all'Eurocamera di Strasburgo, nel turno di risposta del dibattito sulle conclusioni dello scorso vertice europeo. "Sono rimasto molto scioccato da quello che ha detto prima quando ha parlato di Luhansk, considerando che Luhansk sarebbe territorio russo, che shock", ha aggiunto. "Sovranità territoriale - ha concluso Michel - significa che Luhansk è Ucraina, la Crimea è Ucraina, e decreti illegali e grotteschi non cambieranno le cose". (Beb)