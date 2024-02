Nigeria: truffa da 1 milione di dollari, arrestato predicatore nello Stato di Benue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pastore nigeriano è stato arrestato con l'accusa di aver convinto fraudolentemente le persone a versare quasi un milione di dollari. Theo O Ebonyi, un predicatore noto nello Stato di Benue, è accusato di aver truffato i suoi seguaci e altri per oltre 1,3 miliardi di naira (circa 930 mila dollari). Lo rende noto la Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria (Efcc), secondo cui Ebonyi avrebbe chiesto alle sue vittime di pagare una tassa di 1.300 dollari ciascuna per accedere a una sovvenzione di 20 miliardi di dollari dalla Fondazione Ford, con sede negli Stati Uniti. Tuttavia, si afferma che la fondazione non ha offerto tale sovvenzione. "Le indagini dell'Efcc hanno dimostrato che la Fondazione Ford non aveva alcun accordo, sovvenzione, rapporto o affari con Ebonyi", ha affermato l'agenzia in una nota. "La fondazione ha esplicitamente disconosciuto lui e la sua Ong sottolineando che non aveva alcun legame con loro", si legge. L'Efcc sostiene inoltre che Ebonyi, che gestisce la chiesa Faith on the Rock Ministry International, abbia utilizzato i fondi acquisiti in modo fraudolento per acquistare cinque proprietà. Il pastore era stato arrestato e liberato su cauzione l'anno scorso, ma la notizia è stata resa pubblica solo ora, ha riferito il portavoce dell'autorità anticorruzione. Ebonyi verrà accusato in tribunale una volta concluse le indagini, afferma l'Efcc. Non è ancora chiaro quali accuse dovrà affrontare. (Res)