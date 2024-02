Germania: Chrupalla (Afd), dietro le manifestazioni contro di noi c'è il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco è dietro le manifestazioni contro il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd). È quanto dichiarato da Tino Chrupalla, copresidente di Afd con Alice Weidel, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva "N-tv". In particolare, Chrupalla ha affermato: "La popolazione viene in un certo senso incitata e mi preoccupa un po' che la gente scenda in piazza con il governo". All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)