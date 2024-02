Imprese: Urso, sintonia governo-lavoratori Sanac, non chiedono ammortizzatori sociali, ma di tornare a produrre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l’incontro con i lavoratori Sanac ho visitato con il sottosegretario Fausta Bergamotto lo stabilimento di Grogastu: un sito industriale che può tornare a produrre nell’ambito di una filiera siderurgica italiana che stiamo ricostruendo", scrive su X il ministro delle Imprese e del made in Italy in Sardegna per una serie di incontri. "Sanac è un’azienda sana e con grandi potenzialità, con il suo forno a caldo che per molte lavorazioni rappresenta un unicum in Italia. I lavoratori di questa azienda non chiedono ammortizzatori sociali, ma di tornare a produrre. Ecco perché vi è piena sintonia tra governo, sindacati e imprese: il lavoro come valore sociale, da tutelare e valorizzare", conclude. (Rin)