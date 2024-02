IA: Frattasi (Acn), può acuire rischio disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il prossimo 17 febbraio avrà applicazione anche nel nostro Paese anche il regolamento europeo ‘Digital service act’ che impone una maggiore attenzione” delle piattaforme “ai contenuti messi sul web”. Lo ha rimarcato Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intervenendo in un messaggio inviato in occasione del “Safer internet day 2024”, organizzato a Roma dalla “Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Ets”. Il regolamento “definisce un quadro per limitare i rischi per le persone esposte al pericolo” ed in particolare i minori, ha aggiunto Frattasi sottolineando “lo sforzo” a livello comunitari sulla materia. Un altro rischio evidente, ha poi aggiunto, “è quello della disinformazione e su come possa manipolare l’opinione pubblica” e in questo l’intelligenza artificiale “può acuire questo rischio”. (Rin)