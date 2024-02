Russia-Ucraina: Patrushev su abbattimento aereo Il-76, Kiev "non ha pietà dei propri cittadini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco missilistico lanciato contro l'aereo militare russo Il-76 che trasportava i prigionieri di guerra ucraini dimostra che l'Ucraina non ha pietà dei propri cittadini. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, nel corso di una riunione governativa a Kurgan, nella Siberia occidentale. "Le autorità di Kiev non tengono in riguardo la propria gente. Così, il 24 gennaio, vicino a Belgorod un aereo da trasporto militare che trasportava prigionieri di guerra ucraini ai fini dello scambio è stato abbattuto dal territorio ucraino con missili statunitensi", ha affermato Patrushev. (Rum)