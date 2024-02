Germania: Chrupalla (Afd), Weidel è una "donna tradizionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La copresidente del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) Alice Weidel, omosessuale e sposata con una donna originaria dello Sri Lanka, è "naturalmente, assolutamente una donna tradizionale: perché no?". È quanto dichiarato da Tino Chrupalla, alla guida di Afd con Weidel, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva "N-tv". In precedenza, la stessa Weidel aveva rifiutato la definizione di "queer", sottolineando di essere "sposata con una donna" che conosce "da 20 anni". All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)