Latina: Carnevale e San Valentino, festa in piazza e mercatini (2)

- "Sarà una domenica di colori e gioia – dichiara Gianluca Di Cocco, assessore al Turismo - dedicata ai bambini e alle famiglie, con musica ed eventi per i più piccoli. Ringrazio gli uffici, gli organizzatori e i collaboratori per il lavoro fatto che ha permesso di mettere in piedi una giornata di animazione e una settimana di festa con mercatini di prodotti artigianali ed enogastronomici nella piazza principale della città. Non è stato semplice, a causa anche della mancanza dell'associazione Carnevale di Latina. Il giorno di San Valentino, che chiuderà le festività di Carnevale, sarà infine dedicato agli innamorati. Preciso – continua l'assessore – che la volontà della nostra amministrazione è quella di tornare alla sfilata dei carri, che riproporremo a Latina nel Carnevale 2025. E' una tradizione che intendiamo ripristinare, una volta che avremo migliorato la macchina amministrativa". (segue) (Com)