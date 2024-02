Iraq-Italia: inaugurata al Museo culturale di Bassora riproduzione Toro di Nimrud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata al Museo culturale di Bassora, in Iraq, la riproduzione del Toro di Nimrud donata dall’Italia. Lo ha reso noto su X l’ambasciata d’Italia in Iraq. “Donazione dell’Italia all’Iraq: l’ambasciatore (Maurizio) Greganti incontra il ministro della Cultura (Ahmed Fakak) Al Badrani e il direttore dello Sbah (Consiglio statale per le antichità e il patrimonio) Ali Shalgham per l’inaugurazione della maestosa riproduzione del Toro di Nimrud al Museo culturale di Bassora”, si legge nel messaggio pubblicato dall’ambasciata italiana. Il Toro di Nimrud, scultura risalente alla civiltà mesopotamica, fu distrutto dallo Stato islamico (Isis) nel 2015 e poi ricostruito in Italia in scala reale. (Irb)