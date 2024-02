Napoli: traffico di droga con base a Napoli, dieci misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone sono state destinatarie di una ordinanza di custodia cautelare per i reati, contestati a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. E’ l’esito di una indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli che ha acceso i riflettori su una “consorteria criminale operante nel capoluogo partenopeo e in alcuni comuni limitrofi, con propaggini anche nella provincia di Caserta”. Contestualmente, sono state effettuate perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di altri cinque soggetti indagati nel medesimo procedimento penale. Le indagini, condotte dalla polizia e della guardia di finanza, hanno documentato - si legge in una nota stampa “l’esistenza e l’operatività di una organizzazione criminale capace di movimentare ingenti quantitativi di droga e sigarette di contrabbando, anche mediante l’utilizzo di veicoli appositamente modificati attraverso la realizzazione di vani nascosti per l’occultamento dei carichi illeciti”. (segue) (Ren)