Napoli: traffico di droga con base a Napoli, dieci misure cautelari (2)

- La droga e i tabacchi, come documentato anche da arresti e sequestri effettuati nel corso delle indagini, venivano stoccatati in aree di parcheggio destinate alla sosta di autoarticolati e mezzi pesanti appositamente prese in affitto o all’interno di abitazioni di soggetti incensurati, apparentemente insospettabili. La base operativa del sodalizio investigato era costituita da un’abitazione nelle disponibilità di alcuni indagati: qui avvenivano le riunioni organizzative e si dava appuntamento ai clienti per il ritiro delle partite di stupefacente. Nel corso dell’indagine sono state arrestate quattro persone in flagranza di reato e denunciata 1 persona in stato di libertà per spaccio di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e sequestrati, complessivamente, oltre 40 chili di hashish, circa cinque chili di marijuana, circa un chilo di cocaina e otto tonnellate di tabacchi lavoratori esteri. La vendita al dettaglio della droga sottoposta a sequestro, destinata al mercato, avrebbe fruttato all’organizzazione indagata oltre 20 milioni di euro. (Ren)