Germania: sondaggio, Afd perde cinque punti e scende al 18 per cento

- Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) perde cinque punti e scende al 18 per cento, restando seconda forza nel Paese dopo Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) che insieme retrocedono dal 33 al 31 per cento. È il risultato di un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico Gms nel periodo dal 3 gennaio a oggi. La contrazione delle preferenze di Afd è attribuibile alle manifestazioni in corso da settimane in tutta la Germania contro il partito e la destra radicale. Tuttavia, questo sviluppo non pare premiare la maggioranza di governo. Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) del cancelliere Olaf Scholz risale infatti soltanto di due punti e si attesta al 16 per cento. I Verdi sono stabili al 13 per cento e il Partito liberaldemocratico scivola dal 6 al 4 per cento. La formazione del ministro delle Finanze, Christian Lindner, non supererebbe quindi la soglia di sbarramento del 5 per cento per l'accesso al Bundestag. Fuori dal parlamento federale rimarrebbero anche i post-comunisti di La Sinistra, che arretrano dal 3 al 2 per cento, e il partito di centrodestra Elettori liberi (Fw) che, invariato al 3 per cento, non ha ancora deputati. Assente dai sondaggi precedenti, la formazione di estrema sinistra Alleanza Sahra Wagenknecht-Per la ragione e la giustizia (Bsw) ottiene il 5 per cento. Gli altri partiti vedono le preferenze aumentare complessivamente dal 5 al 7 per cento. (Geb)