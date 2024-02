Romania: ex ministro Esteri Aurescu inizia mandato come giudice Corte internazionale di giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bogdan Aurescu, ex ministro degli Esteri romeno ed ex consigliere presidenziale, inizia oggi il suo mandato come giudice presso la Corte internazionale di giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Nel novembre 2023, l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno eletto Aurescu come giudice della Corte internazionale di giustizia con 117 voti. (Rob)