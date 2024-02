Taiwan: diplomazia rassicura ancora una volta sulla stabilità dei rapporti con Tuvalu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia di Taiwan ha rassicurato ancora una volta circa la stabilità dei rapporti con Tuvalu, nel quadro delle indiscrezioni che vedono lo Stato insulare del Pacifico pronto a stringere legami ufficiali con la Cina dopo le elezioni di gennaio. In un'intervista con l'emittente australiana "Abc", il rappresentante di Taiwan a Canberra, Douglas Hsu, si è detto "piuttosto fiducioso" nella prosecuzione dei rapporti, dato il "forte sostegno politico" di cui Taipei ancora gode nel Paese insulare. Oltretutto, ha aggiunto Hsu, "Taiwan ha stretto un'amicizia molto solida" con la maggioranza dei 16 deputati eletti nel nuovo parlamento di Tuvalu, anche se la Cina "sta facendo tutto il possibile per attrarre politici e organi di stampa". L'inviato diplomatico taiwanese ha infatti accusato Pechino di ricorrere alla corruzione dei media locali per portare avanti una vasta campagna di disinformazione. (segue) (Res)