Taiwan: diplomazia rassicura ancora una volta sulla stabilità dei rapporti con Tuvalu (2)

- Le osservazioni di Hsu fanno seguito a quelle del ministero degli Esteri di Taiwan, che intende monitorare gli sviluppi politici post-elettorali a Tuvalu e approfondire le "relazioni amichevoli" con i deputati neoeletti in parlamento. Le votazioni disputate nell'arcipelago dell'Oceano Pacifico lo scorso 26 gennaio hanno infatti alimentato i timori circa una possibile rottura delle relazioni diplomatiche: il primo ministro uscente Kausea Natano, favorevole all'indipendenza di Taiwan, non servirà nella prossima legislatura. La scelta del successore potrebbe cadere sul ministro delle Finanze uscente Seve Paeniu o l'ex premier Enele Sopoaga. Il mese scorso, Paeniu si è espresso apertamente sui rapporti con Taiwan, non escludendo una "revisione" dei legami diplomatici in caso di vittoria. Secondo il ministro delle Finanze, infatti, "il nuovo esecutivo dovrà prendere una posizione a riguardo", scegliendo l'alleato in grado di servire meglio gli interessi della nazione. Sopoaga sembra invece propenso a mantenere i legami con Taipei ma ha anticipato l'intenzione di voler interrompere un trattato firmato con l'Australia nel 2023. In base alle disposizioni dell'accordo, l'Australia accoglierà i cittadini di Tuvalu se l'arcipelago dovesse essere gravemente minacciato dal cambiamento climatico, ma impone alle Isole di non stipulare patti in materia di difesa o sicurezza con altri Paesi senza la sua preventiva approvazione. (segue) (Res)