Qatar-Spagna: ministro Esteri Albares incontra emiro bin Hamad, focus su relazioni bilaterali e Gaza

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, in visita oggi in Qatar, ha incontrato l'emiro Tamim bin Hamad Al Thani per fare il punto sulle relazioni bilaterali e sulla situazione a Gaza. "Ho trasmesso il fermo impegno della Spagna per la pace e la stabilità nella regione: rilascio degli ostaggi, cessate il fuoco, soluzione dei due Stati, Israele e Palestina che vivono fianco a fianco in pace", ha affermato il capo della diplomazia di Madrid in un messaggio su X. (Spm)