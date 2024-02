Ue: Calenda, difesa comune è priorità su strada Stati Uniti d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è grande (e giustificata) preoccupazione su una nuova possibile aggressione russa in caso di vittoria di Trump negli Stati Uniti e conseguente disimpegno americano dalla difesa dell’Europa. I bilanci cumulati della difesa degli Stati membri dell’Unione europea ci rendono la terza potenza mondiale. Ma non esiste un esercito unico europeo capace di dissuadere Putin. Per questo la difesa comune è per noi la priorità sulla strada degli Stati Uniti d’Europa". Lo scrive su Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda, che aggiunge: "I grandi Paesi - Italia, Germania, Francia, Spagna e Polonia - dovrebbero iniziare subito a condividere mezzi, uomini, comandi, armamenti e strategie, coordinandosi con il Regno Unito. Altrimenti sarà troppo tardi". (Rin)