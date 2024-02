Ex Ilva: Urso, possibile in settimana svolta netta in governance Acciaierie d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Se riusciamo - come dovremmo riuscire - già questa settimana a profilare una svolta netta nella governance di Acciaierie d'Italia anche la vostra azienda troverà un nuovo e diverso rilancio”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’incontro con le Rsu e i dipendenti Sanac in località Grogastu a Cagliari. “Questa settimana speriamo di portare sulla giusta via Acciaierie d'Italia e questo incoraggerà chi vuole rilanciare Sanac perché il contesto in cui si inserisce sarà molto diverso da quello degli ultimi mesi”, ha spiegato.(Rin)