Moldova: il direttore dell'aeroporto di Chisinau si è dimesso

- Il direttore dell'aeroporto internazionale di Chisinau, Constantin Vozian, ha annunciato le sue dimissioni. “Il primo giorno in cui ho accettato la sfida di gestire l'attività dell'aeroporto internazionale di Chisinau mi sono reso conto dell'enorme responsabilità che mi era stata affidata. Malgrado durante tutto questo periodo gli attacchi dei media non si siano fermati, l'aeroporto ha ottenuto numerosi risultati importanti. Compagnie aeree di fama internazionale hanno annunciato il lancio di voli da e per l'aeroporto internazionale di Chisinau – Aegean, Baltic Air, Lufthansa, Eurowings, Wizzair, El-Al, Israir, Arkia, Azal, ecc.”, ha scritto Vozian in un messaggio su Facebook. “Ciò è stato possibile solo grazie a un lavoro professionale e di squadra con il ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo regionale, il ministero dello Sviluppo economico e della Digitalizzazione, il ministero degli Esteri e dell'Integrazione europea e altre istituzioni governative che hanno lavorato per aumentare l'attrattività dell'aeroporto. Il 2023 è stato un anno difficile per l'aviazione civile in Moldova e per l'aeroporto internazionale di Chisinau”, ha continuato. (segue) (Rob)