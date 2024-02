Moldova: il direttore dell'aeroporto di Chisinau si è dimesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In qualità di amministratore, il 90 per cento delle energie e del tempo dedicato all'attività viene sprecato a rispettare di procedure burocratiche del tutto inadatte per un business, ma soprattutto per un obiettivo strategico come l'aeroporto Internazionale di Chisinau. L'esistenza di uno spettro limitato di compiti dell'amministratore, l'obbligo di coordinare con gli organi direttivi della società la stragrande maggioranza delle decisioni, anche molte di scarso valore, rendono la gestione di un'impresa statale un elemento che non consente di concentrarsi sullo sviluppo sostenibile di un'impresa, facendo sì che il rispetto delle formalità diventi la routine quotidiana. Altri aeroporti hanno dovuto affrontare difficoltà burocratiche ed è possibile superarle, cosa che sono sicuro accadrà anche da noi. Almeno questa è la mia personale e soggettiva opinione riguardo la possibilità di raggiungere con successo gli obiettivi che vengono attribuiti a un aeroporto internazionale", ha scritto Vozian. (Rob)