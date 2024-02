Pavia: Gdf, sequestrati immobili per 12 milioni a imprenditore, risultava nullatenente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si era stabilito negli anni nel comune di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, l'imprenditore settantenne che gestiva un patrimonio di oltre 12 milioni di euro, pur risultando nullatenente. I militari del Comando Provinciale di Pavia, all'esito di una complessa indagine economico- finanziaria, hanno ricostruito un articolato sistema di evasione fiscale, effettuato mediante una frode iva milionaria durata oltre vent'anni, ma giunta ora alla fine. In particolare, l'imprenditore aveva fatto ricorso a uno schema fraudolento basato sul ricorso a "società schermo", con sede in Svizzera, Principato di Monaco e Romania, tra loro collegate mediante un intrecciato sistema di partecipazioni, intestate a soggetti prestanome designati come rappresentanti. Il modus operandi disvelato è stato sviluppato e collaudato nel corso degli anni, mediante la stipula di compravendite fittizie su complessi immobiliari, col solo fine di "generare" crediti iva in capo alle società acquirenti, poi reimpiegati per l'acquisto di ulteriori immobili, in un circolo vizioso che non destasse sospetti e arricchimenti improvvisi in capo all'imprenditore, che è riuscito a mascherare cosi i propri beni di fronte alle pretese di riscossione dello Stato, neutralizzando di fatto l'attività di accertamento da parte dell'Erario. In particolare, l'attività svolta dai finanzieri si è basata sulla disamina degli schermi ideati dall'imprenditore che, per non comparire in prima persona, si è avvalso di ulteriori 16 soggetti prestanome e 28 società satellite dislocate tra Italia, Svizzera, Romania e Principato di Monaco. (segue) (Com)