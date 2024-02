Agricoltura: von der Leyen, terreni europei in cattive condizioni, incentivi per invertire tendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terreni agricoli in Europa sono in cattive condizioni: "è necessario invertire questa tendenza" attraverso giusti incentivi. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un intervento alla plenaria dell'Europarlamento di Strasburgo, in un dibattito sulle conclusioni dello scorso vertice europeo. "La nostra Politica agricola comune è sostenuta dal bilancio dell'Ue. Il denaro è importante, ma non è tutto. Anche le risorse naturali sane sono fondamentali per mantenere alti i rendimenti. In particolare, il suolo fertile è sempre stato la spina dorsale del sostentamento di un agricoltore. Ma oggi il 60-70 per cento dei terreni in Europa è in cattive condizioni. Possiamo invertire queste tendenze e molti agricoltori lo stanno già facendo", ha detto. "Ma dobbiamo fare di più. Una protezione della natura efficace deve offrire incentivi generosi per intervenire. Gli agricoltori hanno bisogno di un valido sostegno imprenditoriale per le misure di miglioramento della natura, e forse non lo abbiamo fatto in modo convincente. Serve un vero e proprio incentivo che vada oltre la semplice perdita di rendimento. I sussidi pubblici possono fornire tali incentivi e un'etichettatura premium, ad esempio in collaborazione con i rivenditori e i distributori", ha poi aggiunto. "La conservazione della natura può avere successo solo attraverso un approccio dal basso verso l'alto e basato sugli incentivi. Perché solo se i nostri agricoltori potranno vivere della terra investiranno nel futuro. E solo se riusciremo a raggiungere insieme i nostri obiettivi climatici e ambientali gli agricoltori potranno continuare a guadagnarsi da vivere. I nostri agricoltori lo sanno bene. Dovremmo avere più fiducia in loro", ha concluso la presidente. (Beb)