- "Oggi è troppo facile mettersi dalla parte degli agricoltori quando in Europa il Pd si è sempre schierato a favore di una transizione ecologica che noi sapevamo sarebbe stata un disastro nell'attuazione pratica per i nostri imprenditori agricoli". Lo ha affermato ad "Agorà", su Rai3, in merito alla protesta dei trattori, la deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli. (Rin)