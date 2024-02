Agricoltura: Bordoni (Lega), Roma ascolti chi protesta e fa proposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Il sindaco Gualtieri e la classe politica romana dimostrino solidarietà verso i ceti produttivi del nostro Paese - prosegue Bordoni -. Gli agricoltori arrivati a Roma manifestino pacificamente il loro dissenso. La Lega farà di tutto per rappresentare le istanze degli agricoltori in Europa: invece di inseguire fantomatiche farine di grilli, difendiamo i prodotti italiani, premiamo i giovani che tornano a lavorare la terra, modernizziamo i PSR spendendo presto e bene i fondi europei e del Pnrr, creiamo nuovi bacini idrici, incentiviamo le startup e le aziende che investono nell'agritech e nella innovazione tecnologica". (Com)