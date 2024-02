Giovani: Cgil, traguardo pensione sempre più lontano e povero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esiste un’emergenza giovani nel nostro paese, lo dicono chiaramente tutti i dati - sostiene ancora Ghiglione -. Per noi è necessario rafforzare il patto intergenerazionale: se non si daranno certezze ai giovani sulla loro pensione futura, incentivandoli a rimanere attivi nel mercato del lavoro e a versare i contributi, si rischia davvero di andare incontro ad una crisi profonda dell’attuale sistema”. La segretaria confederale ricorda, infine, la proposta di Cgil, Cisl e Uil: “Occorre introdurre - dice - una pensione contributiva di garanzia inserendo elementi di solidarietà all’interno del sistema e agendo attraverso il mix tra anzianità ed età di uscita. Il che vuol dire che più crescono contribuzione ed età anagrafica, più aumenta l’assegno di garanzia, valorizzando tutti i periodi degni di tutela come il lavoro di cura, i periodi di disoccupazione, la formazione, le politiche attive, gli stage”. (Rin)