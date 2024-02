Digitale: Lasorella (Agcom), fondamentale scolarizzazione utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide derivanti dall’evoluzione digitale “sono tante e la prima è quella della scolarizzazione degli utenti, ovvero mettere tutti nelle condizioni di usare” le nuove tecnologie “in modo consapevole”. Lo ha affermato Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità garante per le comunicazioni, in occasione del “Safer internet day 2024”, organizzato a Roma dalla “Fondazione S.O.S. – il Telefono Azzurro Ets”. Altra sfida decisiva è poi quella dell’intelligenza artificiale, per cui “serve un architettura” anche normativa specie a “livello europeo”, ha concluso il presidente Lasorella. (Rin)