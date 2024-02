Roma: Regimenti (FI), Campidoglio ci ripensi su scuola formazione dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il Piano nazionale di ripresa e resilienza "punta forte sull'aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici, la giunta Gualtieri decide di chiudere la scuola di formazione dei dipendenti capitolini. Desideriamo esprimere la massima solidarietà ai dipendenti che si vedono privati di una realtà che aveva dimostrato di funzionare e che rappresentava uno strumento utile per valorizzare il capitale umano del Campidoglio e offrire un servizio sempre più qualificato ai cittadini". Lo afferma in una nota la coordinatrice di Forza Italia Roma, Luisa Regimenti. "Desta inoltre particolare stupore la scelta di fermare la scuola - aggiunge -, che tra i suoi compiti aveva quello di formare i dipendenti anche in materia di legalità, trasparenza e anticorruzione, proprio ora che Roma è candidata ad ospitare la nuova autorità europea per la lotta al riciclaggio. Un tempismo perfetto. Il Campidoglio ci ripensi ed eviti l'ennesima figuraccia".(Com)