Scuola: Valditara, agenti per gli istituti a rischio

- Le aggressioni agli insegnanti sono in aumento, e ci sono i numeri del ministero a confermarlo. C'è però un dato che il ministro Valditara sottolinea in particolare in una intervista al "Messaggero": "Per le aggressioni compiute dai genitori si registra un aumento esponenziale". Il confronto è sui dati dell'anno scolastico 2022-23: "Sì perché non abbiamo dati precedenti: il monitoraggio lo abbiamo istituito l'anno scorso, prima non si sapeva quali e quanti fossero gli episodi di violenza nelle scuole italiane. Ma in questo confronto da un anno all'altro registriamo un fenomeno significativo. Nell'ultimo anno scolastico - aggiunge - avevamo avuto 36 casi, ora dopo neanche cinque mesi siamo a 27, ma se guardiamo solo alle aggressioni da parte dei familiari c'è già un aumento del 111 per cento. Per gli episodi di cui sono responsabili gli studenti invece si registra un leggero calo, -11 per cento". Questo "ci fa pensare che c'è una responsabilità educativa forte delle famiglie. Ecco perché, se un genitore aggredisce o prende a pugni un docente o un preside, deve risponderne nei confronti non solo dell'aggredito, ma anche dello Stato. È lo Stato a subire un danno di immagine e reputazionale, e dunque ha il diritto di essere risarcito". Ieri a Varese, però, ad aggredire la professoressa è stato uno studente, non un genitore. Dal mondo della scuola viene una richiesta di maggiore sicurezza. Si può immaginare per le scuole qualcosa di simile a quello che si sta facendo negli ospedali, dove sono stati ripristinati i presidi di polizia per proteggere i sanitari: "Non la vedo semplice. Però nelle aree particolarmente a rischio si può immaginare una presenza delle forze dell'ordine a protezione di alcune scuole". (segue) (Rin)