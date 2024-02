Scuola: Valditara, agenti per gli istituti a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche sindacato chiede di garantire la 'sicurezza all'accesso': "Prevedere metal detector o cose del genere in ogni scuola? No, non penso". La vicenda di Varese sembra soprattutto la storia di un disturbo neuropsicologico: "È chiaro - osserva il ministro - che agire solo dal punto di vista repressivo non basta, bisogna intervenire prima. Quando un ragazzo ha problemi che possono sfociare in episodi di aggressività non può essere abbandonato a sé stesso. Anche dare valore al voto in condotta, come abbiamo fatto nel disegno di legge ora all'esame del Parlamento, per questi casi serve a poco". E quindi: "La scuola deve essere supportata con un servizio di tipo psicologico, eventualmente psichiatrico. I ragazzi che abbiano un forte disagio vanno aiutati. Voglio parlarne con il collega Schillaci: se il ministero della Salute sarà d'accordo - conclude Valditara -, potremmo creare un presidio a livello di distretti provinciali, per offrire alle famiglie e alle scuole un punto di riferimento, un presidio territoriale a cui rivolgersi". (Rin)