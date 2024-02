Giovani: Schillaci, è allarme dipendenza social, scuole e piattaforme ci aiutino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ragionamento è questo: chi ha maggiori difficoltà a relazionarsi è sempre più spinto verso una bolla dal cambio di strategia dei nuovi sociali network come Tik Tok, che con i loro algoritmi segreti propongono a velocità sempre maggiore video e contenuti adatti più a trattenere davanti allo schermo che ad essere condivisi con gli altri. "In questo modo è chiaro che chi ha un problema, ad esempio con il cibo, finisce per amplificarlo, per questo è necessario chiedere ai colossi che governano nella Rete il mondo dei social più trasparenza su modalità di profilazione degli utenti e selezione dei contenuti". "Credo - conclude Schillaci - si debba chiedere uno sforzo in questo senso ai colossi del web che gestiscono queste piattaforme. Accusarli di avere 'le mani sporche di sangue', come si è spinto a dire qualche senatore americano è sicuramente eccessivo, ma anche il dibattito che si è aperto sul tema, soprattutto nei Paesi anglosassoni, suggerisce come sia venuto il momento di chiedere a chi gestisce un mercato da 270 miliardi di dollari di fare la propria parte". (Rin)