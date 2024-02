Giappone-Italia: "Sankei", Kishida apprezza posizione chiara di Meloni sulla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Fumio Kishida apprezza la posizione netta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla Cina, ed è solito elogiare l'omologa italiana con i suoi collaboratori, riconoscendone l'abilità e la tenacia politica che le hanno consentito di raggiungere il traguardo di capo del governo in giovane età. Lo affermano fonti citate dal quotidiano giapponese "Sankei" all'indomani dell'incontro a Tokyo tra i due capi di Governo. Secondo il quotidiano, il rapporto di fiducia personale tra i due leader si è ulteriormente rafforzato dopo la cena di lavoro seguita all'incontro di ieri. Kishida apprezzerebbe di Meloni anche le doti diplomatiche e la schiettezza, specie per quanto riguarda le complicate relazioni con la Cina. In una occasione, la presidente del Consiglio avrebbe dichiarato al premier giapponese che il G7 ha il compito di "confrontarsi" con la prima potenza asiatica: un orientamento che fonti citate da "Sankei" mettono in contrasto con quello assai più ambiguo espresso "da altri leader del G7", primo tra tutti "il presidente francese Emmanuel Macron". Il primo ministro giapponese - afferma il quotidiano - è rimasto impressionato anche dal legame personale tra la presidente del Consiglio e la figlia Ginevra, tanto che ieri Kishida ha regalato per quest'ultima un dizionario di lingua giapponese del noto personaggio immaginario Hello Kitty. (Git)