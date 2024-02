Medio Oriente: Crosetto e l'omologo dell'Arabia Saudita discutono ultimi sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato oggi a Riad l'omologo dell'Arabia Saudita, principe Khalid bin Salman bin Abdulaziz, con cui ha discusso degli ultimi sviluppi nella regione. In un post su X (ex Twitter) del ministero della Difesa, Crosetto ha commentato la visita nel Regno come una "preziosa opportunità per rafforzare i rapporti tra i nostri Paesi" che condividono le preoccupazioni sulle ripercussioni della crisi in Medio Oriente "in tutta l'area". Il ministro ha anche sottolineato che è necessario un "impegno comune" per la stabilità nel Mar Rosso. (Res)