© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Lettonia, Arturs Krisjanis Karins, sarà in visita in Giappone da oggi al 9 febbraio per incontrare l’omologa Yoko Kamikawa. I due avranno un colloquio e una cena di lavoro durante i quali scambieranno opinioni sulla cooperazione bilaterale, sulla cooperazione in ambito internazionale e su questioni regionali. Lo annuncia una nota del ministero degli Esteri giapponese. (Git)