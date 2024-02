Senegal: parlamento approva rinvio delle presidenziali al 15 dicembre, caos durante il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Senegal ha approvato il rinvio delle elezioni presidenziali al 15 dicembre disposto dal presidente Macky Sall sabato scorso. Il voto in aula si è svolto in modo caotico e diversi parlamentari dell'opposizione sono stati condotti con la forza fuori dall'aula mentre contestavano la decisione. Alla fine della seduta, 105 deputati su 165 totali che compongono l'aula hanno votato a favore del rinvio delle presidenziali. La decisione consentirà al presidente Sall di restare in carica fino all'insediamento del suo successore. L'annuncio di Sall di rinviare le elezioni, inizialmente previste il prossimo 25 febbraio, ha innescato violente proteste. (Res)