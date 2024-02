Germania: ordini settore manifatturiero in aumento dell’8,9 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini del settore manifatturiero della Germania hanno registrato a dicembre un aumento dell’8,9 per cento su base mensile e del 2,7 per cento dallo stesso mese del 2022, secondo i dati preliminari dell’Ufficio federale di statistica (Stba). L’ente aggiunge che, “in confronto trimestrale meno volatile”, il dato da ottobre a dicembre segna un +0,1 per cento. A dicembre scorso, il volume degli ordini, esclusi i principali, è diminuito del 2,2 per cento dal mese precedente. A novembre 2023, dopo la revisione dei risultati preliminari che davano una crescita dello 0,3 per cento, gli ordini in entrata risultano invariati su base mensile. Il risultato annuo segna un -4,7 per cento. Nel 2023, gli ordini sono diminuiti del 5,9 per cento rispetto al 2022. (Geb)