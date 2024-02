Russia: disposto arresto in contumacia scrittore Boris Akunin per propaganda terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Mosca ha disposto l'arresto in contumacia lo scrittore russo di origine georgiana Boris Akunin (pseudonimo di Grigorij Chartishvili) su accusa di propaganda di terrorismo e diffusione di informazioni falsi sull'esercito russo. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass". Le autorità russe hanno anche aggiunto Akunin, che abita a Londra dal 2014, nella lista delle persone ricercate all'estero. In Russia lo scrittore rischia da sette a dieci anni di reclusione. In precedenza, Akunin ha avuto una conversazione con due comici russi, Vovan e Lexus, in cui ha giustificato i tentativi di Kiev di attaccare le città russe con droni. (Rum)