Sardegna: assegnati 53 nuovi incarichi a medici di medicina generale

- Assegnati 53 nuovi incarichi a medici di medicina generale, destinati alle sedi vacanti ripartite su tutto il territorio regionale. La graduatoria definitiva, redatta secondo i criteri esplicitati dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, è stata approvata con deliberazione del direttore generale di Ares Sardegna. La convocazione è stata trasmessa ai 65 professionisti aventi diritto agli incarichi vacanti di Assistenza Primaria (annualità 2023) e di questi, erano presenti e hanno accettato l’incarico in 53. Gli incarichi sono stati assegnati secondo l’ordine di graduatoria e di priorità nei vari ambiti territoriali. Nello specifico, le sedi di prossima apertura saranno 18 per la Asl di Sassari, 3 per le Asl della Gallura, 3 per la Asl dell’Ogliastra, 2 per la Asl di Nuoro, 5 per la Asl di Oristano e 22 per la Asl di Cagliari. I Medici di Medicina Generale, in accordo con le ASL di riferimento, avranno 90 giorni di tempo per scegliere i comuni in cui aprire gli ambulatori all’interno dell’ambito prescelto. (Rsc)