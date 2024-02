Russia: ministero Esteri, non escludiamo ritiro dal Consiglio artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non esclude la possibilità di ritirarsi dal Consiglio artico se le sue attività non soddisfano gli interessi di Mosca. E' quanto ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'inviato speciale del ministero degli Esteri russo, Nikolaj Korchunov. "Presumiamo che dovremmo avere tutte le opzioni per le manovre di politica estera, incluso il ritiro dal Consiglio artico se le sue attività non soddisfano gli interessi russi", ha detto Korchunov. Secondo Mosca, il consiglio sta funzionando "alla sua capacità più bassa". La Norvegia, che attualmente presiede l'organizzazione, sta cercando di riavviare il suo lavoro in un formato completo, ma non sta trovando sostegno tra gli altri membri del Consiglio , ha aggiunto il diplomatico. (Rum)