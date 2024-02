Regno Unito: sondaggio, elettori non vogliono né Sunak, né Starmer come premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini britannici non sono entusiasti della prospettiva di una conferma di Rishi Sunak o di un'ascesa del leader del Partito laborista Keir Starmer come primo ministro dopo le prossime elezioni nazionali. È quanto emerge da un nuovo sondaggio di YouGov ripreso dal quotidiano "The Times". Nonostante un sostanziale vantaggio dei laboristi di 21 punti sui conservatori, il sondaggio ha rilevato che meno di un quarto degli elettori sarebbe "contento" di vedere Starmer al numero 10 di Downing Street. Ma ancora meno elettori sono a favore di Sunak, con solo l'11 per cento che afferma che sarebbe felice qualora a vincere le elezioni fossero i conservatori guidati dal premier attualmente in carica. (Rel)