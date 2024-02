Gaza: forze Israele, decine di membri di Hamas uccisi e 80 sospetti arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'offensiva militare israeliana il 7 ottobre scorso, in seguito all'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico, è di almeno 27.478 morti e 66.835 feriti il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza, secondo i dati del ministero della Sanità di Gaza, gestito dallo stesso gruppo islamista. Le cifre non possono essere verificate e non viene fatta distinzione tra civili e combattenti. Tra i decessi, infatti, sono calcolati anche quelli provocati dal lancio di razzi di Hamas. Inoltre, da parte israeliana, nell'attacco del 7 ottobre sono morte circa 1.200 persone, mentre sono oltre 220 i militari delle Idf rimasti vittime degli scontri con i combattenti di Hamas a Gaza dall'inizio dell'operazione di terra. (Res)