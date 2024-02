Giappone: relazione extraconiugale, la Miss Giappone di origini ucraine rinuncia alla corona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Karolina Shiino, la 26enne nata in Ucraina recentemente incoronata Miss Giappone, ha rinunciato al titolo dopo la pubblicazione di indiscrezioni della stampa scandalistica in merito a una sua relazione con un uomo sposato. Shiino, nata da genitori ucraini ma cresciuta dall'età di 5 anni a Nagoya, nel Giappone centrale, era stata incoronata Miss Giappone il 22 gennaio scorso, e la decisione della giuria aveva innescato forti polemiche nel Paese, dove in molti contestavano la scelta di una donna di etnia slava, che non riflette gli usuali canoni di bellezza giapponesi. Gli organizzatori dell'evento avevano difeso la decisione, sostenendo che Shiino incarnasse "la bellezza fondamentale di tutte le donne giapponesi". Nei giorni successivi alla premiazione, però, sono circolate le prime indiscrezioni in merito a una relazione tra Shiino e un uomo sposato: uno circostanza piuttosto comune in Giappone, ma che come in molti Paesi asiatici non viene perdonata alle personalità pubbliche. La rinuncia al titolo di Miss Giappone è giunta ieri, dopo che la rivista "Shukan Bunshun" ha pubblicato ulteriori dettagli in merito alla relazione extraconiugale tra Shiino e l'uomo, un noto dottore e influencer giapponese sposato. Ad aggravare lo scandalo sono state le bugie dell'ormai ex Miss Giappone, che si era difesa sostenendo d'aver interrotto la relazione dopo aver appreso che il suo partner era sposato. L'Associazione di Miss Giappone, inizialmente schieratasi a difesa della 26enne, ha formulato a sua volta scuse pubbliche. Il titolo di Miss Giappone - ha annunciato l'Associazione - rimarrà vacante sino al prossimo anno. (Git)