Usa: insurrezione, processo a Trump potrebbe protrarsi oltre le prossime elezioni

- Il processo penale a carico dell'ex presidente Donald Trump per il suo presunto ruolo nel tentativo di ribaltare gli esiti delle elezioni presidenziali del 2020, vinte dall'attuale presidente Joe Biden, potrebbe protrarsi e non giungere a un verdetto prima delle elezioni presidenziali in programma a novembre. E' il "timore" espresso da diversi giuristi di orientamento democratico citati dalla stampa Usa. A dilatare i tempi del processo contribuiscono le strategie difensive dei legali di Trump: un tribunale d'appello è impegnato da più di un mese a stabilire se l'ex presidente goda dell'immunità dal processo. Neal Katyal, ex funzionaria del dipartimento di Giustizia durante l'amministrazione dell'ex presidente Barack Obama, ha dichiarato all'emittente televisiva "Msnbc" di essere "nel panico" per il timore che Trump possa ripresentarsi al voto di novembre senza aver subito una condanna in sede penale, che graverebbe sulla sua immagine. Diversi altri funzionari democratici hanno definito la lentezza dell'iter processuale una "vittoria temporanea" per l'ex presidente. (Was)