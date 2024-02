© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede un rallentamento dell'economia del Giappone: la terza economia mondiale, dopo la crescita dell'1,9 per cento nel 2023, dovrebbe rallentare allo 0,9 per cento nel 2024, lo 0,1 per cento in meno della stima di ottobre. Leggermente migliorata, invece, dello 0,2 per cento, la previsione per il 2025: 0,8 per cento. (Git)