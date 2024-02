Corea del Nord: "sconcertante" ordine alle fabbriche di armi, "tornare al lavoro manuale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Nord avrebbero trasmesso alle principali fabbriche di armamenti del Paese lo "sconcertante" ordine di "rimuovere entro 48 ore tutti i macchinari automatizzati non necessari, e passare temporaneamente al lavoro manuale". Lo riferisce il portale d'informazione sulla Corea del Nord "Daily Nk", che cita una fonte nordcoreana anonima. Secondo la fonte, i principali stabilimenti per la produzione di armi nella provincia nordcoreana di Chagang hanno ricevuto l'ordine oggi, direttamente dal Dipartimento dell'industria degli armamenti alle dipendenze del Comitato centrale del Partito del lavoro. L'ordine punterebbe a eliminare in particolare la componente automatizzata dei processi produttivi che riduce l'intensità di lavoro, ma comporta un aumento dei tempi di produzione: tramite il ritorno parziale alla produzione manuale, il Nord potrebbe forse conseguire un temporaneo aumento dei volumi produttivi, al costo di un consistente aumento della forza lavoro. L'ordine trasmesso agli stabilimenti produttivi ribadirebbe anche che le fabbriche "devono tenersi pronte all'eventualità dello scoppio improvviso di una guerra". L'ordine - afferma la fonte - sarebbe giunto direttamente dal leader nordcoreano Kim Jong-un. (Git)