Germania: Lindner, senza crescita economica non siamo più competitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha affermato che la Germania sta diventando più povera perché non può garantire la crescita economica e il Paese non è più competitivo. "Non siamo più competitivi. Stiamo diventando più poveri perché non abbiamo crescita (economica, ndr). Stiamo rimanendo indietro", ha detto Lindner in un'intervista a "Bloomberg". Secondo il ministro, la Germania sta registrando livelli record di costi di conformità per i vincoli burocratici. (Was)