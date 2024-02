Giappone: tetto prezzo petrolio russo, ministero Finanze annuncia inasprimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle finanze del Giappone ha annunciato un ulteriore inasprimento del regime di limitazione del prezzo del petrolio importato dalla Russia, nell'ambito delle sanzioni concordate dal G7 alla fine del 2022. Le nuove misure, in linea con quelle adottate dall'Unione europea e dall'Australia alla fine dello scorso anno, scatteranno dal 20 febbraio, e comporteranno ulteriori oneri per le aziende che trasportano petrolio russo o che ne assicurano i carichi: stando alle nuove misure, i vincoli di prezzo dovranno essere soddisfatti sin dal momento dell'imbarco. Il governo giapponese richiede alle aziende che non rispettano il tetto imposto al prezzo del petrolio russo di fornire resoconti dettagliati dei costi di esportazione, trasporto e assicurazione. (Git)